Два мусоровоза синхронно ушли под землю в Ростовской области

В субботу, 31 октября, в ростовском Каменске ушли под землю сразу два мусоровоза. Видео с места опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах хорошо видно, что оба грузовика просели передними колесами в землю. Вероятно, асфальт не выдержал вес мусоровозов.

Информация о пострадавших не поступала.