В Подмосковье со 2 ноября вводят обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

С понедельника, 2 ноября, на территории Московской области вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Люди этого возраста болеют тяжелее и дольше, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введем ее как обязательную», - сказал глава Подмосковья в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьев акцентировал, что граждане этого возраста смогут ходить в магазин и на прогулки, транспортные карты блокировать не будут.

Кроме того, плановую медицинскую помощь приостанавливать не планируется.

На данный момент Московская область находится на втором месте после по числу заразившихся в России. За время пандемии всего было выявлено 86 286 случаев COVID-19.