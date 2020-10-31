В стране и мире СК возбудил уголовное дело по факту возгорания кислорода в Челябинске Светлана Головина На данный момент проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. © Фото: МЧС РФ Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении клиники. «Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ - «Халатность»», - уточняется в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, утром 31 октября произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра. На данный момент причины произошедшего устанавливаются. Момент взрыва у медучреждения был опубликован очевидцами в Сети. Облако рыжего дыма заволокла небо над городом. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС. По словам врача клиники, после взрыва сотрудники и пациенты находились в шоке. Пострадавших нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика