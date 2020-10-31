СК возбудил уголовное дело по факту возгорания кислорода в Челябинске
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении клиники.
«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ - «Халатность»», - уточняется в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, утром 31 октября произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра.
На данный момент причины произошедшего устанавливаются.
Момент взрыва у медучреждения был опубликован очевидцами в Сети. Облако рыжего дыма заволокла небо над городом. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС.
По словам врача клиники, после взрыва сотрудники и пациенты находились в шоке. Пострадавших нет.