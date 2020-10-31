Мишустин подписал постановление о создании двух особых экономических зон

В Московской и Владимирской областях будут созданы новые особые экономические зоны (ОЭЗ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что в Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1».

«На ее территории планируется разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения», - говорится на сайте кабмина.

В то же время, подмосковная ОЭЗ «Максимиха» будет сформирована в городском округе Домодедово, где планируется реализовать инвестиционные проекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр.

ОЭЗ создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов.