В Москве проходят похороны Максима Марцинкевича

На Кунцевском кладбище в Москве проходят похороны националиста Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак.

Почтить его память и проводить в последний путь собрались десятки человек. На месте отмечается также множество камер.

В среду, 16 сентября, в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело Максима Марцинкевича. Адвокаты погибшего попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту его гибели.