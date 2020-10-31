МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе к прекращению огня

Россия вновь призывает все стороны конфликта на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики к незамедлительному прекращению огня. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

Незадолго до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение Владимиру Путину с просьбой начать консультации по вопросу содействия республике в обеспечении безопасности.

В ведомстве отметили, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию республики.

«В соответствии с Договором, Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», - уточняется в заявлении министерства.

Ранее появилась информация, что в нескольких районах Карабаха произошла серия мощных взрывов.