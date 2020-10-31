В Челябинске объявлен режим ЧС после взрыва в клинике
Мощный взрыв кислородной будки произошел в субботу утром у поликлиники городской больницы №2.
© Видео: Delirium Francys, VK © Фото: МЧС РФ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за взрыва в студенческой клинике.
«По данной ситуации объявляю режим ЧС», - говорится в сообщении пресс-службы региона.
Мощный взрыв кислородной будки произошел в субботу утром у поликлиники городской больницы №2. На данный момент пациенты и сотрудники были эвакуированы. На месте работают сотрудники МЧС.
Врач-реаниматолог медучреждения рассказал «Звезде», что в момент ЧП ощущалась сильная встряска здания, у людей была паника.