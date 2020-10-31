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Мать погибших при пожаре под Кировом детей задержана

Светлана Головина
11:51 31.10.2020
Результаты расследования уголовных дел прокурор области поставил на личный контроль.
Мать погибших при пожаре под Кировом детей задержана
© Фото: СК РФ

Мать четверых детей, погибших при пожаре в деревне Ложкари в Кировской области, задержана, говорится в заявлении на сайте прокуратуры.

На данный момент по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», дознавателем УМВД - по ст. 125 УК РФ - «Оставление в опасности» и ст. 156 УК РФ - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

«Дети в момент пожара были лишены возможности принять меры к самосохранению в силу возраста. На место происшествия мать пришла, когда дети уже погибли», - уточняется в заявлении ведомства.

Результаты расследования уголовных дел прокурор Кировской области поставил на личный контроль.

Трагедия произошла вечером 30 октября.

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