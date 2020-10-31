Правительство выделит более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий для COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 миллиарда рублей, которые будут распределены между 84 регионами и пойдут на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса специальным оборудованием.

«Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус», - сообщили в пресс-службе.

Исследования можно будет проводить с помощью высокочувствительных методов диагностики, что повысит точность тестирования и увеличит охват населения благодаря новейшим методами диагностики.

Отмечается, что деньги поступят из резервного фонда правительства и будут распределены пропорционально численности населения.