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Заболевшего COVID-19 Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в Мэриленде

Кирилл Васин
11:01 03.10.2020
Трамп, по словам его пресс-секретаря, чувствует себя нормально.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: realdonaldtrump, Twitter

Заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в Мэриленде. Там он пробудет ближайшие несколько дней. В больнице ему организовали президентский офис с рабочим кабинетом.

Трамп, по словам его пресс-секретаря, чувствует себя нормально. У него легкие симптомы. У супруги президента - Мелании - кашель и головная боль. Перед госпитализацией американский лидер опубликовал в соцсети видеобращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.  

«Спасибо всем за огромную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь имени Уолтера Рида. Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке. У первой леди все очень хорошо», - сказал Трамп.

Тем временем, тесты на коронавирус сдают люди из окружения президента. В частности, глава Пентагона Марк Эспер объявил, что его проба - отрицательная. А глава предвыборного штаба Трампа сегодня рассказал, что тоже заразился.

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