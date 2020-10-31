Названы самые популярные города России для туристов в октябре

В ходе исследования данных онлайн-сервиса для организации путешествий в октябре россияне чаще всего покупали авиа и ж/д билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи.

В числе востребованных направлений для туризма поездом также оказались Нижний Новгород и Екатеринбург.

Кроме того, аналитики зафиксировали общую тенденцию снижения стоимости авиабилетов.

Средняя цена в одну сторону в Москву упала на 40% и составила 4,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург - на 35% ( 3,9 тысяч рублей), в Сочи - на 15% (4,3 тысячи рублей).

«Средняя цена на ж/д билет в Москву упала на 8% и составила 2,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург - на 3% (до 2,9 тысяч рублей), в Краснодар - на 15% (до 1,1 тысячи рублей)», - пишет RT со ссылкой на документ исследования.

Ранее эксперты назвали места для отдыха россиян на новогодние праздники, в числе которых лидерами оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым и Турция.