Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стали известны предварительные причины взрыва в клинике Челябинска

Валентина Пескова
10:51 31.10.2020
В настоящее время всех пациентов по требованию спасателей вывели в помещения стадиона имени Елесиной, жертв нет.
© Видео: Delirium Francys, VK © Фото: Delirium Francys, ВКонтакте

В Министерстве здравоохранения Челябинской области «Звезде» рассказали о причине взрыва, произошедшего на территории студенческой клиники, которая сейчас используется как госпитальCOVI для лечения пациентов с COVID-19.

«Сегодня в этом учреждении взорвалась отдельно стоящая будка кислородной станции, которая подает кислород в ГБК №2. Принято решение об эвакуации большей части людей, находящихся в здании. Они временно размещены в спорткомплекс имени Елесиной, находящийся буквально под окнами больницы», - рассказала пресс-секретарь Мария Хворостова.

В областном Минздраве добавили, что три самых тяжелых реанимационных пациента переводят в Первую Городскую больницу, еще около 20 пациентов разместят в третьей областной больнице.

Пострадавших и раненых, к счастью, нет. На место выехали представители Министерства здравоохранения и представители городской администрации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:29 Эксклюзив
Видео
«В шоковом состоянии»: врач-реаниматолог рассказал о взрыве в клинике Челябинска
10:27 В стране и мире
Видео
Момент взрыва в Челябинске попал на видео
09:46 В стране и мире
Пашинян обратился к России за консультацией по содействию в обеспечении безопасности
08:48 В стране и мире
Российским автовладельцам напомнили об ответственности с 1 ноября за отсутствие техосмотра
07:00 В стране и мире
Ученые обнаружили воду с Марса в упавшем в Сахаре метеорите
Популярное
Популярное
Американское СМИ назвало «Волхов» лучшей неатомной подлодкой России
Цифровой след: эксперт рассказал, что Интернет знает о людях
Видео
Улика из прошлого: обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Определен самый опасный способ заражения коронавирусом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.