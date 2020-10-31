Стали известны предварительные причины взрыва в клинике Челябинска

В Министерстве здравоохранения Челябинской области «Звезде» рассказали о причине взрыва, произошедшего на территории студенческой клиники, которая сейчас используется как госпитальCOVI для лечения пациентов с COVID-19.

«Сегодня в этом учреждении взорвалась отдельно стоящая будка кислородной станции, которая подает кислород в ГБК №2. Принято решение об эвакуации большей части людей, находящихся в здании. Они временно размещены в спорткомплекс имени Елесиной, находящийся буквально под окнами больницы», - рассказала пресс-секретарь Мария Хворостова.

В областном Минздраве добавили, что три самых тяжелых реанимационных пациента переводят в Первую Городскую больницу, еще около 20 пациентов разместят в третьей областной больнице.

Пострадавших и раненых, к счастью, нет. На место выехали представители Министерства здравоохранения и представители городской администрации.