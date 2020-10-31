Момент взрыва в Челябинске попал на видео

Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором отчетливо показан момент взрыва в студенческой клинике.

На кадрах хорошо видно, как мощный столб огня вырывается из кислородной будки, после чего происходит взрыв. Взрывная волна моментально охватывает близлежащую территорию, в небо идут потоки рыжего дыма.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в МЧС по региону «Звезде» подтвердили сообщение о ЧП на территории поликлиники Южно-Уральского госуниверситета.