Момент взрыва в Челябинске попал на видео
Информация о пострадавших не поступала.
© Видео: Delirium Francys, VK © Фото: Delirium Francys, VK
Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором отчетливо показан момент взрыва в студенческой клинике.
На кадрах хорошо видно, как мощный столб огня вырывается из кислородной будки, после чего происходит взрыв. Взрывная волна моментально охватывает близлежащую территорию, в небо идут потоки рыжего дыма.
На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее в МЧС по региону «Звезде» подтвердили сообщение о ЧП на территории поликлиники Южно-Уральского госуниверситета.