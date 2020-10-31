В Санкт-Петербурге прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе над Синаем

Панихида по погибшим пассажирам и членам экипажа российского авиалайнера А321, который потерпел крушение пять лет назад над Синайским полуостровом, прошла в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге.

Присутствовавшие на памятной церемонии родственники погибших по ее окончании отправились на Серафимовское кладбище. Здесь состоится возложение цветов и венков к памятнику «Сложенные крылья».

Самолет А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» разбился 31 октября 2015 года. Лайнер выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, когда потерпел катастрофу на 21-й минуте полета. Все находившиеся на борту - 217 пассажиров и семь членов экипажа - погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.