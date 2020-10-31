В стране и мире Хлопок и грязевое облако: первые кадра с места взрыва в Челябинске Светлана Головина На месте работают сотрудники МЧС. Обстоятельства инцидента устанавливаются. © Видео: sportlinevalery, Instagram © Фото: sportlinevalery, Instagram В центре Челябинска на проспекте Ленина прогремел мощный взрыв. Очевидцы публикуют видео происходящего в Сети.



На кадрах хорошо видно, как в небо над городом поднимается огромное серо-коричневое облако. У находящихся рядом автомобилей сработала сигнализация.



По предварительным данным МЧС по Челябинской области произошел пожар в студенческой поликлинике. Обстоятельства инцидента устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика