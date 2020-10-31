Хлопок и грязевое облако: первые кадра с места взрыва в Челябинске
На месте работают сотрудники МЧС. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
© Видео: sportlinevalery, Instagram © Фото: sportlinevalery, Instagram
В центре Челябинска на проспекте Ленина прогремел мощный взрыв. Очевидцы публикуют видео происходящего в Сети.
На кадрах хорошо видно, как в небо над городом поднимается огромное серо-коричневое облако. У находящихся рядом автомобилей сработала сигнализация.
По предварительным данным МЧС по Челябинской области произошел пожар в студенческой поликлинике.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.