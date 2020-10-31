В Ницце возложили цветы у места теракта в храме Нотр-Дам

Во французском городе Ницца прошла церемония возложения цветов в память о жертвах теракта в храме Нотр-Дам. Несмотря на объявленный из-за пандемии коронавируса комендантский час, у стен храма собралась большая толпа.

Вчера житель Туниса Ибрагим аль-Иуисауи, вооруженный ножом, проник в здание храма – его первой жертвой стала 60-летняя прихожанка. В момент нападения она молилась и ничего не подозревала – ей нанесли удар в шею. Затем террорист набросился на церковного старосту. Винсент Лок был обезглавлен.

На данный момент убийца задержан и помещен в больницу – в ходе спецоперации он был тяжело ранен. Антитеррористический отдел прокуратуры Франции уже ведет расследование.

В стране уже звучат призывы ввести военное положение, объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился усилить меры безопасности по всей стране. К патрулирования крупных городов привлекли 7 тысяч военных.