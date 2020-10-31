«Голубая луна»: в октябре земляне увидят второе полнолуние

В последний день октября земляне смогут увидеть необычное явление, называемое «Голубой Луной». Астрономы сообщили, что оно будет зафиксировано в 21:49 по московскому времени.

В учебно-научном центре «Планетарий» отметили, что несмотря на название, Луна не поменяет свой привычный цвет – название явления пошло от английского выражения Once in a blue moon, что означает «крайне редко».

Ранее сообщалось, что «Голубая Луна» обычно появляется только раз в два-три года - следующее явление можно будет увидеть только в 2023 году. «Голубую Луну» будет видно многим районам по всему миру, включая Северную и Южную Америку, Африку, всю Европу и большую часть Азии. Также полная Луна будет видна в Западной Австралии.