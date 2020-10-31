Баку и Ереван достигли определенных соглашений на встрече в Женеве

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении в ходе переговоров, проведенных в Женеве, договорились намеренно не нацеливать оружие на невоенные объекты, а также мирных граждан на территории Нагорного Карабаха.

Достигнутые на встрече, состоявшейся 30 октября, соглашения вступят в силу максимально быстро без привязки к иным обязательствам сторон.

Кроме того, представители двух государств должны подготовить и предоставить имеющиеся у них вопросы и комментарии к потенциальным путям разрешения конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что первым этапом разрешения конфликта в Нагорном Карабахе должно стать прекращение боевых действий и переведение усилий за стол переговоров.