Отсек российского модуля МКС закроют на трое суток

Переходной отсек российского модуля на Международной космической станции, где была обнаружена утечка воздуха, закроют на трое суток.

На данный момент атмосферное давление на станции уже упало ниже нормы. Оставленная экипажем в переходном отсеке камера засняла на приборах скорость, с которой кислород уходит с МКС.

В ближайшее время космонавтам предстоит повторно обследовать модуль в поисках точного места утечки.

Уточняется, что через несколько дней к МКС прибудет грузовой корабль Соединенных Штатов с продуктами и оборудованием.

По информации Роскосмоса, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, однако специалисты советуют космонавтам внимательно следить за своим самочувствием.