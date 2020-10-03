Отсек российского модуля МКС закроют на трое суток
По информации Роскосмоса, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.
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Переходной отсек российского модуля на Международной космической станции, где была обнаружена утечка воздуха, закроют на трое суток.
На данный момент атмосферное давление на станции уже упало ниже нормы. Оставленная экипажем в переходном отсеке камера засняла на приборах скорость, с которой кислород уходит с МКС.
В ближайшее время космонавтам предстоит повторно обследовать модуль в поисках точного места утечки.
Уточняется, что через несколько дней к МКС прибудет грузовой корабль Соединенных Штатов с продуктами и оборудованием.
По информации Роскосмоса, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, однако специалисты советуют космонавтам внимательно следить за своим самочувствием.