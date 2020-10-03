Девушку смыло в море во время фотосессии в Сочи: видео

Девушку, которая позировала для фотосессии на берегу моря, накрыло волной и сбросило в воду в Сочи. Видео попало в Сеть.

На кадрах видно, как девушка позирует, лежа на бетонной плите. Внезапно ее накрывает сильная волна и сбрасывает в воду. Падая, россиянка потеряла одну тапочку. За кадром раздается женский смех, по-видимому, подруги потерпевшей неудачу девушки.

В этом году Сочи переживал невиданный наплыв туристов в летний сезон. Многие городские пляжи оказались заполнены до предела. Отдыхающая в Сочи туристка сняла на видео один из переполненных городских пляжей. На кадрах видно, что люди в воде расположены очень близко друг к другу. На берегу также нет свободного места: все заполнено отдыхающими.