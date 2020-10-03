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Азербайджан показал видео обстрела армянской техники

Светлана Головина
10:02 03.10.2020
На данный момент ситуация на фронте остается напряженной, ожесточенные бои продолжались на протяжении ночи.
© Видео: Министерство обороны Азербайджанской республики, YouTube © Фото: Министерство обороны Азербайджанской республики, YouTube

Министерство обороны Азербайджана сообщило о нанесении сокрушительного удара по вооруженным силам Армении и опубликовало в YouTube видео обстрела военной техники противника.

На кадрах хорошо видно, как азербайджанская сторона отслеживает силы противника, после чего производит серию поражающих ударов.

 «В течении ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта и ему был нанесен сокрушительный удар», - говорится в сообщении ведомства в подписи к кадрам.

Отмечается, что на данный момент ситуация на фронте остается напряженной, ожесточенные бои продолжались на протяжении ночи.

Незадолго до этого Ереван сообщил, что Баку перебросили в бой новые силы в Карабахе.

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