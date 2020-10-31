Карикатуры Нюрнбергского процесса выложены в Музее Победы / Карикатуры группы «Кукрыниксы» выложены в Музее Победы



В московском Музее Победы выложены подлинные карикатуры Нюрнбергского процесса, сделанные творческой группой «Кукрыниксы», состоящей из трех советских художников. Сотрудники музея сообщили, что вскоре все желающие смогут увидеть эти работы.

Самое ценное в карикатурах – заметки авторов. Художникам было запрещено рисовать в ходе процесса, поэтому они оставляли письменные заметки о происходящем. Особое внимание художники уделили рейхсмаршалу Герману Герингу.

«Бессильную злобу и ненависть прочитал я в мутно-серых, расширившихся глазах Геринга, впившихся в меня. Голова его при этом вздрагивала, а поджатые губы стали ещё более лягушачьими. Я представил себе, что он мог думать и чувствовать в эти секунды, увидев меня. Одного из трёх ненавистных ему людей, так и не повешенных им. Его глаза вылезали из орбит, а кулаки сжимались в неистовой злобе» - говорится в заметке художников.

На Нюрнбергском процессе «Кукрыниксы» были в составе делегации Советского Союза. Художников узнал комендант суда и попросил в подарок газету с их автографами. В знак благодарности офицер разрешил художникам поочередно присутствовать около стола военного трибунала.

Выставка карикатур «Кукрыниксов» станет частью масштабного форума «Уроки Нюрнберга», который пройдёт в «Музее Победы».