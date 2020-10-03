Роскачество обнаружило превышение нормы антибиотиков в плавленом сыре

Роскачество подготовило «Топ плавленых сыров – 2020», повторно исследовав продукцию производителей из аналогичного рейтинга, составленного в прошлом году. Но в этот раз в список вошел товар одной новой компании. Теперь в топе присутствует 21 наименование.

По результатам исследования, четыре товара получили нулевой рейтинг. В продукции одного из производителей содержание антибиотиков превысило допустимые значения, говорится на сайте Роскачества.

Оценку в 4,8 балла из 5 возможных, что стало лучшим результатом в рейтинге, получила продукция трех компаний. Товар еще одного производителя набрал 4,645 балла. Также почти во всех проверенных сырах количество белка оказалось меньше, чем установлено требованиями Роскачества, а лактозы, также почти во всех наименованиях – больше.

Ранее Роскачество обнаружило следы антибиотиков в меде. В ведомстве уточнили, что был исследован мед 46 наиболее популярных у россиян торговых марок. Из них 45 наименований произведены на территории РФ и одно - в Австрии.