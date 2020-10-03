В стране и мире Метеоролог рассказал, когда в Москве закончится бабье лето Светлана Головина По предварительным прогнозам, на протяжении предстоящей недели в столице ожидается в основном сухая и солнечная погода. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press На территории Москвы бабье лето продлится 10 октября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По словам синоптика, ожидается в основном сухая и солнечная погода, однако небольшие осадки могут пройти 5 октября. «В понедельник, может быть, брызнет дождь, что маловероятно. Но тем не менее температура существенно выше нормы», - заявил метеоролог в комментарии РИА Новости. Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о возможном временном снежном покрове в столице в конце октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика