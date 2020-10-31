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«Мозг стареет на 10 лет»: ученые рассказали о последствиях COVID-19

Константин Худолеев
Анна Берестовая
00:12 31.10.2020
Возможные долгосрочные эффекты, остающиеся после коронавируса, могут затрагивать обоняние, зрение, слух и, в целом, центральную нервную систему.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Падение интеллекта и нарушение ориентации в пространстве и времени – одни из побочных эффектов, с которым сталкиваются пациенты, переболевшие коронавирусом. Исследование, доказывающее это, недавно опубликовали британские ученые. Сотрудники отдела мозговых исследований Имперского колледжа Лондона утверждают, что после COVID-19 люди хуже справляются с тестами IQ.

«Мы получили новые данные, проанализировав результаты около 80 тысяч тестов на интеллект, проведенных среди представителей разных социальных и демографических групп. В среднем результат теста IQ у тех, кто тяжело перенес коронавирус, ниже на 8,5 баллов, чем у остальных испытуемых. Исследование показывает, что из-за заболевания мозг стареет на 10 лет», - указал научный сотрудник кафедры Адам Хэмшпир.

Хуже всего то, что нарушение когнитивной функции наблюдается как у тех, кто переболел в тяжелой форме, так и у перенесших вирус бессимптомно. Объясняется это тем, что коронавирус  поражает не только дыхательные пути, как считалось в начале пандемии, но и костный и головной мозг, затрагивая нервную систему и большинство внутренних органов.

Отсюда еще один уже всем известный эффект – аносмия, частичная потеря обоняния. Но только спустя месяцы после выздоровления она принимает причудливые формы. Запахи возвращаются, но не те, что раньше.

«Мясо, творог, чеснок, сметана, кофе - почти все, что я ем каждый день, все на вкус как подвальная плесень», - поделилась пользовательница в Instagram.      

Сейчас стали встречаться сообщения и об отказе еще одного органа чувств, пациенты жалуются на шум в голове и глухоту.

«Появились данные, что затрагивается еще и слух, но, к счастью, это все единичные случаи. В Англии, в Египте специалисты увидели, но пока это наблюдается не так часто», - рассказал директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин.

Хотя есть предпосылки, по словам ученых, к появлению постковидных осложнений, затрагивающих слух. Рецепторы, за которые «цепляется» в организме коронавирус, могут находиться не только в носу, но и во внутреннем ухе. Механизм передачи сигнала в мозг очень похожий, и вместе с запахом может пропасть и звук.

Журнал The Lancet публикует исследование, по данным которого пациенты жалуются на проблемы со зрением, хотя до COVID-19 их не было. Коронавирус также может стать причиной серьезных повреждений мозга, таких как галлюцинации – расстройства центральной нервной системы.

Так, 17-летний Захария Аредондо из Техаса перенес мультисистемное воспаление. Оно встречается только у детей и подростков. Тошнота, диарея, высокая температура, а в итоге начались проблемы с сердцем. Его мама говорит, выздоровление юноши стало настоящим чудом.

О другой разновидности последствий коронавируса рассказала москвичка Юлия  Гаранина, у которой осложнения проявились уже после выздоровления.

«Они стали проявляться через два месяца. Летом начали клоками лезть волосы, потом холодно стало, спала под двумя одеялами, просыпалась, надевала теплую пижаму», - описала она.

Озноб после коронавируса даже в жаркую погоду ученые также объясняют поражением центральной нервной системы. Правда, он не носит хронического характера. Данные о мужском бесплодии как побочном эффекте от коронавируса – пока требуют тщательной перепроверки. Одними из самых тяжелых осложнений называют  поражение кровеносной системы. Вирус внедряется в гемоглобин, выбивает железо из этого белка и лишает эритроциты возможности переносить кислород. Страдают и легкие – их  ткани замещаются рубцами, что может привести к проблемам с дыханием и даже инвалидности.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в ВОЗ обеспокоены последствиями для здоровья, которые остаются у переболевших коронавирусом.

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