Отчеканенная в честь убийства Цезаря золотая монета продана за 3,5 млн долларов

Золотой квинарий возрастом более двух тысяч лет, отлитый после убийства Юлия Цезаря, ушел с молотка в Великобритании за три миллиона долларов.

Монета была отчеканена в 42 году до нашей эры, спустя два года после гибели самого знаменитого римлянина. На одной стороне монеты изображен портрет Брута, организатора заговора против Цезаря.

А на реверсе - два кинжала и шапочка пилос, которую вручали римским рабам, получившим свободу. Внизу отлита фраза EID MAR (Мартовские иды - 15 марта, день убийства Цезаря).

До наших времен сохранилась лишь 91 одна такая монета, из которых только три - золотых.