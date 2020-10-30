СК возбудил уголовное дело по факту попытки подростка поджечь отдел полиции в Татарстане
Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело о покушении на теракт по факту попытки подростка поджечь отделение полиции города Кукмор.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел накануне ночью. Юноша кидал в здание бутылки с зажигательной смесью.
В ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и нанес ножевые ранения одному из полицейских. Другой сотрудник полиции произвел предупредительные выстрелы, после чего был вынужден открыть огонь на поражение. Юноша скончался до приезда медиков.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.