В стране и мире СК возбудил уголовное дело по факту попытки подростка поджечь отдел полиции в Татарстане Светлана Головина Юноша закидал здание участка бутылками с зажигательной смесью, после чего ранил одного сотрудника ножом. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело о покушении на теракт по факту попытки подростка поджечь отделение полиции города Кукмор. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел накануне ночью. Юноша кидал в здание бутылки с зажигательной смесью. В ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и нанес ножевые ранения одному из полицейских. Другой сотрудник полиции произвел предупредительные выстрелы, после чего был вынужден открыть огонь на поражение. Юноша скончался до приезда медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика