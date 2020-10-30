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Метеоролог рассказал, когда в Москву придет зима

Валентина Пескова
09:29 30.10.2020
Синоптики выяснили, что в этом году наступление холодного времени года задержится, а показатели температуры будут немного выше нормы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

По климатической норме зима в Москве должна наступить 10 ноября. Обычно это происходит при переходе среднесуточной температуры через ноль сторону отрицательных значений.

Как пояснил «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, первый устойчивый снежный покров ложится, как правило, 28 ноября.

«По моим оценкам, наступление метеорологической зимы 10 ноября не произойдет. Она сдвинется вправо как минимум на 2-3 недели. Дай Бог, это случится в конце ноября или, вполне возможно, только начале декабря. По температуре прогноз на предстоящие зимы уточнился в сторону больших аномалий тепла. Ноябрь в России будет на 1-2 градуса выше нормы, декабрь - на 2-3, а в январе аномалия тепла превысит 3,5 - 4 градуса. Причем в эпицентре этого тепла окажется вся центральная Россия. В феврале температура будет на 3 градуса выше нормы», - отметил метеоролог.

Предстоящая зима все же не будет такой рекордно теплой, как это было в прошлом году, пояснил Евгений Тишковец, когда аномалия достигала 19 градусов. Тем не менее все прогнозы указывают на то, что зима будет мягкая, с частым снеготаянием и оттепелью. Однако осадки должны быть в пределах нормы.

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