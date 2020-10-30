В Татарстане подросток напал на отделение полиции
При задержании молодой человек оказал сопротивление и нанес ножевые ранения одному из сотрудников.
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В Татарстане подросток забросал бутылками с зажигательной смесью отделение полиции города Кукмор. В региональном МВД подтвердили факт произошедшего.
Уточняется, что огонь и осколки около полуночи заметил один из сотрудников, после чего злоумышленника попытались задержать.
Молодой человек оказал сопротивление и нанес ножевые ранения одному из правоохранителей, после чего был ликвидирован на месте.
На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.