В Татарстане подросток напал на отделение полиции

В Татарстане подросток забросал бутылками с зажигательной смесью отделение полиции города Кукмор. В региональном МВД подтвердили факт произошедшего.

Уточняется, что огонь и осколки около полуночи заметил один из сотрудников, после чего злоумышленника попытались задержать.

Молодой человек оказал сопротивление и нанес ножевые ранения одному из правоохранителей, после чего был ликвидирован на месте.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.