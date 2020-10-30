В США ураган «Зета» оставил без света более 2 млн человек

Более двух с половиной миллионов человек в Соединенных Штатах остались без света после шторма «Зета».

В результате мощного ветра были выдраны и поломаны деревья, которые стали причиной обрыва проводов.

Уточняется, что больше всех пострадали штаты Джорджия, Луизиана и Алабама.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия удара стихии.

По предварительным данным, жертвами стихии оказались шесть человек.