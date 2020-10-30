Энергосбытовые компании предложили отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

Согласно закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в квартирах жильцов за свой счет, а с 1 января 2022 года все устанавливаемые счетчики должны быть и вовсе «интеллектуальными». Подход к этому решила пересмотреть Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

Организация направила в комитет Госдумы по энергетике проект мер, предложив ввести новые правила в оснащении жилых домов счетчиками, пишут «Известия». В организации считают, что не стоит менять прибор для каждой отдельной квартиры и призывают отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах.

Если счетчики все же менять, то это стоит делать либо во всем доме, либо не делать вовсе, полагают энергетики. При этом решать, в каких домах менять старые счетчики на «умные», а в каких - нет, должны уже власти субъектов.

Предполагалось, что расходы компаний на установку новых приборов будут окупаться за счет более точного учета электроэнергии и экономии на сверке показаний. Однако в Ассоциации отметили, что поголовная установка таких приборов совершенно невыгодна, а издержки по оборудованию - гораздо выше экономии.