Обнаружен новый неожиданный симптом коронавируса

У заразившихся коронавирусом инфекция COVID-19 может проявляться нестандартно. В частности, у пациентов может возникать раздражение на пальцах ног, при этом сами пальцы будет очень сильно краснеть.

Как отметили ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии, данные симптомы похожи на обморожение конечностей и могут держаться от одной до четырех недель, в результате чего начинается опухание стоп.

После наблюдений специалисты выяснили, что у некоторых инфицированных COVID-19 симптом сохранялся в течение нескольких месяцев, однако в большинстве случаев он все же проявляется в легкой форме.

Как пишет The Daily Star, в Международном дерматологическом регистре также были зарегистрированы пациенты с коронавирусом, у которых наблюдались подобные случаи. Примерно у половины из них отмечалось воспаление стоп, а около 16% были госпитализированы.