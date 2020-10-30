Пульмонолог назвал самые эффективные защитные маски
Профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак рассказал «Звезде» о главных свойствах медицинской маски.
«Смысл маски в том, чтобы уменьшить количество частиц, проникающих в дыхательные пути, при этом иметь такое сопротивление, чтобы было комфортно дышать. Маска должна не пропускать микрочастицы», - сказал специалист.
По словам Бабака, самыми эффективными являются стандартные хирургические маски бело-голубой расцветки.
«Она имеет оптимальные соотношения пор и сопротивления, также их обрабатывают антистатическим средством, которое отталкивает бактерии. Именно по этому снаружи маска голубого цвета», - пояснил он.
В этих масках человек может дышать комфортно, занимаясь физической нагрузкой, около 2,5 - 3 часов.
Также пульмонолог объяснил, что при использовании масок-респираторов обязательно должен быть клапан, поскольку размер пор у них значительно меньше и дышать будет затруднительно.
«Если есть сопротивление к выдоху у человека, то он не вымывает из легких углекислый газ», - отметил Бабак.
Накопление углекислого газа способствует появлению у человека головной боли и ощущение дискомфорта .