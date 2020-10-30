В стране и мире Пульмонолог назвал самые эффективные защитные маски Светлана Головина Качественные маски предназначены для того, чтобы уменьшить количество вирусных частиц, проникающих в дыхательные пути. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Vaclav Pancer, CTK, Globallookpress Профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак рассказал «Звезде» о главных свойствах медицинской маски. «Смысл маски в том, чтобы уменьшить количество частиц, проникающих в дыхательные пути, при этом иметь такое сопротивление, чтобы было комфортно дышать. Маска должна не пропускать микрочастицы», - сказал специалист. По словам Бабака, самыми эффективными являются стандартные хирургические маски бело-голубой расцветки. «Она имеет оптимальные соотношения пор и сопротивления, также их обрабатывают антистатическим средством, которое отталкивает бактерии. Именно по этому снаружи маска голубого цвета», - пояснил он. В этих масках человек может дышать комфортно, занимаясь физической нагрузкой, около 2,5 - 3 часов. Также пульмонолог объяснил, что при использовании масок-респираторов обязательно должен быть клапан, поскольку размер пор у них значительно меньше и дышать будет затруднительно. «Если есть сопротивление к выдоху у человека, то он не вымывает из легких углекислый газ», - отметил Бабак. Накопление углекислого газа способствует появлению у человека головной боли и ощущение дискомфорта . В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика