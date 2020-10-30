Прокурор рассказал, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что у мужчины, совершившего нападение на прихожан в Ницце, нашли нож, Коран и два мобильных телефона.

«Нож размером 30 сантиметров с лезвием длинной 17 сантиметров», - уточнил он.

Внутри церкви была обнаружена сумка с личными вещами злоумышленника, рядом с которой находились еще два ножа.

По словам прокурора, злоумышленник является выходцем из Туниса, который приехал во Францию в начале октября этого года, пишет РИА Новости.

Трагедия произошла 29 октября в церкви Нотр-Дам. Жертвами оказались три человека, еще несколько получили ранения. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции.