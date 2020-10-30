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Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу

Валентина Пескова
07:44 30.10.2020
О сложностях с поиском работы в своей профессиональной области заявили 73% участников исследования.
Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Как показало исследование, проведенное специалистами сервиса HeadHunter, наибольшие сложности с поиском работы сегодня испытывают юристы и топ-менеджеры. Немного лучше обстоят дела у рабочих и тех, кто трудится в сфере продаж.

При этом индекс сложности поиска работы последние три года остается примерно на одном уровне, а в последнее время даже начал восстанавливаться, поднявшись до отметки -0,4. Исследование аналитики проводили с 21 сентября по 25 октября 2020, в нем приняли участие 20,7 тысячи российских соискателей, пишет РИА Новости.

О сложностях с поиском работы в своей профессиональной области заявили 73% участников исследования. О том, то они делают это с легкостью, рассказала пятая часть респондентов (19%). Поиск работы по специальности наиболее проблематичным назвали соискатели из Москвы (-0,44) и Санкт-Петербурга (-0,42). Меньше проблем возникает у жителей Юга и Северного Кавказа (-0,37).

Специалисты из юридической сферы (-0,61) и сферы высшего менеджмента (-0,59) заявили, что найти работу им сложнее всего. Намного легче, как выяснилось, получить работу в сфере продаж (-0,22) или среди рабочего персонала (-0,26).

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