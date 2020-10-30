Коронавирус вдохновил новосибирских школьников учиться на врачей

Пандемия коронавируса изменила жизнь учеников одной из школ Новосибирска. Всем классом они решили пойти учиться на врачей. Желание такое было у ребят и раньше, так как учатся они в профильном медицинском классе. Но окончательно определиться с будущей профессией им помог пример тех, кто бросил все силы на борьбу с COVID-19. И нынешние десятиклассники уже в любой момент готовы отправиться в красную зону, но первую встречу с профессией своей мечты пока пришлось все-таки отложить.

«Они уже даже не смотря на пандемию уже готовы были идти сейчас помогать врачам. И очень расстроились, потому что их не взяли. Поскольку это только первый год, и им очень хочется. Даже форму уже купили», - говорит учитель математики школы №170 Ирина Труфанова.

Школьники примеряют сейчас не только форму, но и саму профессию, и будущую нагрузку: дополнительные часы химии, биологии, уроки в медуниверситете и практика в новосибирской областной больнице.

«Ребята 10-11 класса поучатся, немножко окунутся в медицину. Немножко увидят изнанку, не только замечательные белые накрахмаленные халаты», - поясняет главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Начинающим медикам в больнице пока доверяют не многое, но опыт этот - бесценный. Коронавирус, для борьбы с которым сейчас требуется предельное напряжение сил всей планеты, у многих учеников медклассов только укрепил стремление связать свою жизнь с врачебным делом. Весной вместе с первой волной пандемии выпускники массово подавали документы в профильные учебные заведения.

Сейчас медицинский класс пока пустует - ребята находятся на каникулах. Но и дома подростки продолжают подготовку к будущей специальности, изучают профессиональную литературу. А наглаженная форма пока висит на видном месте, как напоминание: прийти на помощь, если потребуется, будущие медики готовы в любой момент.