СК РФ проверит информацию о краже рукописей Ахматовой у семьи Баталова

Сотрудники Следственного комитета изучают информацию о краже у вдовы и дочери актера Алексея Баталова рукописей Анны Ахматовой.

Письма и дневники поэтэссы пропали из квартиры семьи в Доме на набережной, после чего были выставлены на аукцион.

Ранее по делу об имуществе Баталова были задержаны актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, под видом близких знакомых актера Дрожжина и Цивин присвоили крупную сумму денег, несколько квартир и долю в мастерской Баталова.

До окончания следствия подозреваемых оставили на свободе. На спорное имущество наложен арест.