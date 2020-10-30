Эпидемиолог рассказала, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

На пике заболеваемости COVID-19 в России число новых инфицированных за сутки может достигать 20 тысяч человек. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, только после достижения этих показателей по заболеваемости, в РФ начнется процесс стабилизации ситуации.

Эксперт подчеркнула, что процесс начнет стабилизироваться, когда на протяжении восьми дней суточные показатели будут держаться на одном уровне, а индекс распространения коронавируса не превысит единицу. Для того, чтобы рассчитать этот индекс, нужно количество зарегистрированных больных в регионе за последние четыре дня разделить на количество зарегистрированных инфицированных за предыдущие четыре дня.

При этом, подчеркнула Пшеничная, в первую очередь количество заболевших зависит от сознательности граждан и от строгого соблюдения ими профилактических мер.