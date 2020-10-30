В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболевший коронавирусом максимально заразен

Инфицированный коронавирусом представляет наибольшую опасность заражения для окружающих за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«В среднем, человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», - уточнила специалист.

По словам Пшеничной, в более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна.

Также эксперт напомнила, что инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, поэтому необходимо использовать защитные маски, чтобы избежать вдыхания вирусных частиц, пишет РИА Новости.