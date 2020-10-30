В Гидрометцентре прогнозируют неделю теплой погоды

Сотрудники Гидрометцентра сообщили, что в ближайшую неделю в России сохранится аномально высокая температура. В Западной Сибири и Красноярском крае температура будет выше нормы на 8-10 градусов, а в Москву тепло придет во вторник.

«Практически повсеместно в России температура будет выше нормы в ближайшие дни. Особенно высокая температура по отношению к норме на севере Западной Сибири и Красноярского края. Там температура на 8-10 градусов выше нормы» - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На европейской территории России температура будет выше нормы на 2-6 градусов. По словам Вильфанда, в Москве температура будет повышаться постепенно – с 5 градусов в пятницу, до 13 градусов в среду.