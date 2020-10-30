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Загадка Ямальского кратера: что из себя представляет таинственная воронка в тундре

Игорь Балдин
Анна Берестовая
05:09 30.10.2020
Ученые, вооруженные тепловизорами, эхолокатарами и альпинистским снаряжением, уже шесть лет изучают этот удивительный объект.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Огромная воронка, на десятки метров уходящая вглубь земли таинственным образом образовалась в бескрайней ямальской тундре. Уже шесть лет, с тех самых пор, как она появилась, люди не переставали спорить по поводу причины ее возникновения. Над этой загадкой бились лучшие ученые умы, снаряжая туда экспедиции, вооруженные тепловизорами, эхолокатарами и альпинистским снаряжением, чтобы можно было спуститься вглубь кратера.

«Нам приходилось делать подводное исследование с помощью эхолокации, радиолокации и других приборов. Там существует серьезное расширение на глубине. Больше того, мы практически увидели туннели, уходящие в диаметрально противоположенных направлениях», - рассказал заместитель директора института проблем нефти и газа Василий Богоявленский.

Все эти годы исследователи изучали пробы льда, грунта, газа, который и стал причиной этого уникального природного явления. В итоге исследователям удалось выяснить: под землей есть ледяной вулкан, что возник на месте некогда высохшего озера.

Из этого вулкана постепенно выходит газ. Возникает тепловой эффект, в ледниках, что находятся под толстым слоем почвы, образуются разломы. Он же эти разломы наполняет  - до тех пор, пока давление в них не становится критическим, то есть доходит до 15 атмосфер, корка вечной мерзлоты взрывается. На месте взрыва остается воронка шириной в 30-40 и глубиной около 50-ти метров.

«Мы считаем, что именно эти залежи льда являлись ловушками для газа. Там накапливается газ. И во всех воронках вскрывается мощная толща льда. Это явление интересное, уникальное, но оно и катастрофическое. Оно опасно для людей, для инфраструктуры, хозяйственной деятельности тех людей, которые живут в этих широтных районах», - указал ведущий научный сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кизяков.

За шесть лет, что прошли со времени обнаружения первой воронки, в заполярье исследователи нашли несколько тысяч опасных участков, где из-под земли наружу выходит газ. Такие места они  называют буграми. Почва там мягкая, она как бы вздувается изнутри.  Некоторые из этих бугров расположены неподалеку от газопроводов. И взрыв там может привести к серьезной аварии. Сейчас ученые думают, как обезвредить эту мины замедленного действия.

«Мы выявили их на полуострове Ямал около 5,5 тысяч, но только 5% могут представлять угрозу таких мощных взрывов. Одно из решений заключается в том, чтобы проводить упреждающее бурение и стравливание давления», - обозначил заместитель директора института проблем нефти и газа Василий Богоявленский.

Открытие это в некоторой степени еще и космическое. До сих пор такое явление, подземные холодные вулканы или, научным языком, криовулканизм, обнаруживали только за пределами нашей Земли - на спутниках Сатурна Энцеладе и Титане, а также спутнике Нептуна Тритоне.

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