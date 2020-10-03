В стране и мире Конец хорошей погоды: москвичам рассказали, когда уйдет «бабье лето» Анна Берестовая Тепла и комфортная осень вряд ли вернется в столицу этой осенью. © Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press К понедельнику следующей недели в Москве и области закончится «бабье лето». О прогнозе на ближайшие дни рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Синоптик указал, что мягкая приятная осень вряд ли вернется в столицу, однако в будущем возможны «волны потепления». «Скорее всего, в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября», - цитирует ТАСС Варакина. Специалист объяснил, что температура воздуха в некоторые периоды осени еще будет на 3-4 градуса превышать климатическую норму, однако избежать дождей не удастся. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика