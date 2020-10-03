Конец хорошей погоды: москвичам рассказали, когда уйдет «бабье лето»
Тепла и комфортная осень вряд ли вернется в столицу этой осенью.
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К понедельнику следующей недели в Москве и области закончится «бабье лето». О прогнозе на ближайшие дни рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Синоптик указал, что мягкая приятная осень вряд ли вернется в столицу, однако в будущем возможны «волны потепления».
«Скорее всего, в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября», - цитирует ТАСС Варакина.
Специалист объяснил, что температура воздуха в некоторые периоды осени еще будет на 3-4 градуса превышать климатическую норму, однако избежать дождей не удастся.