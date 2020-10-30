В Омской области выделили допместа для больных COVID-19

В Омской области создадут единый координационный центр для служб скорой помощи. Туда будет поступать вся информация о пациентах, которых необходимо госпитализировать.

Такая реакция последовала после разразившегося в городе на днях скандала и акции, организованной местными врачами скорой помощи.

Медики десять часов ездили по городским больницам, чтобы передать двух пожилых людей с коронавирусной инфекцией, однако везде получили отказ из-за нехватки мест. В итоге, уже поздним вечером два реанимобиля подъехали к зданию областного Минздрава и включили мигалки. Благодаря этому пациентов госпитализировали.

Росздравнадзор начал проверку по факту произошедшего. К настоящему моменту губернатор Омской области уже освободил от должности заместителя главы местного Минздрава, которая курировала работу станций скорой помощи. В регионе также развернуты дополнительно 900 коек в местных больницах.

Ранее президент России Владимир Путин отдал поручение выделить регионам России 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.