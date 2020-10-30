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Cемейные нежности: объятия леопардов попали на видео

Алексей Курильченко
04:50 30.10.2020
Редчайший момент удалось запечатлеть с помощью фотоловушки.
© Видео: Земля Леопарда, youtube © Фото: Земля Леопарда, youtube

В национальном парке «Земля леопарда» Приморского края был запечатлен редчайший момент «объятий» леопардов. В объектив фотоловушки попал момент, в котором самка редкого дальневосточного леопарда обнимает своего малыша. 

«Фотоловушка запечатлела, как мама с котенком отдыхают на открытом пространстве и явно чувствуют себя в абсолютной безопасности, не стесняясь искренних семейных нежностей» - говорится в сообщении» - говорится в сообщении на Youtube-канале нацпарка.

По мнению сотрудников нацпарка, подобное поведение характерно для пятнистых кошек, однако раньше его не удавалось запечатлеть на видео.

По словам сотрудника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерины Блидченко, такое проявление родительского и дружелюбного поведения – так называемый груминг – возможно только у особей с привязанностью друг к другу в комфортных для них условиях.

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