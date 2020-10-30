Австрия возобновила авиасообщение с Россией

Регулярное авиационное сообщение с Российской Федерацией открыла еще одна зарубежная страна. С этой пятницы компания Austrian Airlines запускает рейсы между Москвой и австрийской Веной.

Полеты планируется осуществлять дважды в неделю между аэропортами Домодедово и Швехат на самолетах Airbus A319 и Embraer 195. Транспортировка воздушным транспортом будет производиться в соответствии со всеми противоэпидемическими ограничениями. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Кубой, Японией и Сербией, а также увеличивает частоту полетов в Женеву, Минск и Мале.