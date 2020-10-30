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Снова «корона»: ученые назвали категорию наиболее подверженных повторному заражению людей

Алексей Курильченко
Тимур Султанов
04:01 30.10.2020
По словам медиков, выявить факт второго заражения оказалось не так просто.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ondrej Deml CTK Globallookpress

Во всем мире появились сообщения о случаях повторного заражения COVID-19. Впервые об этом стало известно в конце лета этого года. Случай был выявлен в Гонконге. Позже о случаях повторного заражения стало известно в Бельгии, Нидерландах и США.

Также, согласно информации Роспотребнадзора, повторные заражения COVID-19 были зафиксированы в Ленинградской области.
Вирусолог Александр Чепурнов считает, что повторно коронавирусом могут заболеть иммунодефицитные люди, каких в человеческой популяции ориентировочно полпроцента. По его мнению, антитела не могут в должной мере определить устойчивость организма к вирусу – главным критерием является клеточный иммунитет.

Ученые считают, что чем легче болезнь протекала в первый раз, тем в более тяжелой форме, она может проявить себя во второй. Если человек переболел COVID-19 в легкой форме, то он все же может заболеть. Также ученые подчеркнули, что число антител в организме человека стремительно сокращается спустя пять месяцев. Если COVID-19 закрепился в списке сезонных заболеваний, то следует ввести регулярную, ежегодную вакцинацию.

Ранее иммунолог Григорий Ефимов рассказал «Звезде» о возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией. По его словам, риск заразиться у каждого человека сугубо индивидуален и отметил необходимость вакцинации.

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