Снова «корона»: ученые назвали категорию наиболее подверженных повторному заражению людей

Во всем мире появились сообщения о случаях повторного заражения COVID-19. Впервые об этом стало известно в конце лета этого года. Случай был выявлен в Гонконге. Позже о случаях повторного заражения стало известно в Бельгии, Нидерландах и США.

Также, согласно информации Роспотребнадзора, повторные заражения COVID-19 были зафиксированы в Ленинградской области.

Вирусолог Александр Чепурнов считает, что повторно коронавирусом могут заболеть иммунодефицитные люди, каких в человеческой популяции ориентировочно полпроцента. По его мнению, антитела не могут в должной мере определить устойчивость организма к вирусу – главным критерием является клеточный иммунитет.

Ученые считают, что чем легче болезнь протекала в первый раз, тем в более тяжелой форме, она может проявить себя во второй. Если человек переболел COVID-19 в легкой форме, то он все же может заболеть. Также ученые подчеркнули, что число антител в организме человека стремительно сокращается спустя пять месяцев. Если COVID-19 закрепился в списке сезонных заболеваний, то следует ввести регулярную, ежегодную вакцинацию.

Ранее иммунолог Григорий Ефимов рассказал «Звезде» о возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией. По его словам, риск заразиться у каждого человека сугубо индивидуален и отметил необходимость вакцинации.