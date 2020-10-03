РЖД показали обновленный плацкартный вагон

«Российские железные дороги» показали усовершенствованный плацкартный вагон, макет которого ранее, в ноябре 2019 года, был представлен для ознакомления. Новый вагон расположился в столице на Павелецкой площади.

В обновленном плацкарте, как и в прошлом, присутствуют места незакрытого условного «купе», а также боковые полки. В купейной части места разделяются шкафом, который можно использовать для сумок, одежды и обуви. Перегородки между четверками полок отодвигаются.

Каждый вагон оснащен собственными светильниками, розетками и USB. Модернизированный плацкарт совмещает в себе дизайн классического вагона и возможность индивидуально организовать свое пространство.

В РЖД пообещали не поднимать цены на новые вагоны выше стандартных и предоставить пассажирам возможность ездить на плацкарте с длинными полками по обычной цене.