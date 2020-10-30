Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нейробиологи объяснили, почему не всем дается математика

Анна Берестовая
03:09 30.10.2020
Во многих случаях талант в данной области может быть объяснен генетической предрасположенностью.
Нейробиологи объяснили, почему не всем дается математика
© Фото: pixabay.com

Ключевую роль в формировании математических способностей у человека играет определенный ген - ROBO1. Такие выводы сделали немецкие ученые из Института изучения когнитивных процессов и мозга человека имени Макса Планка.

Специалисты заметили, что дети, имеющие связанные с геном ROBO1 и имеющие развивающиеся в раннем возрасте «индивидуальные различия в правой теменной доли мозга», демонстрировали результаты выше среднего при написании математических работ. Трансформации мозга в таком случае наблюдаются уже с младенчества.

В данной области в 60% случаев способности связываются с генетической предрасположенностью и могут передаваться по наследству.

Исследование реализовывалось с привлечением 178 детей от трех до шести лет, которым проводилось МРТ, позволяющее изучить распределение серого вещества в мозге. Через несколько лет полученные данные сопоставили с результатами тестов по математике тех же испытуемых, которым к тому моменту было уже по семь-девять лет.

«Математические способности у детей можно в 20% случаев объяснить наличием гена ROBO1», - показывают опубликованные в журнале PLOS Biology результаты.

Таким образом, обнаружить талант к математике у некоторых детей можно еще на самых ранних этапах жизни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:43 В стране и мире
Видео
Правильная маска: эксперты рассказали о способах обезопасить себя от коронавируса
02:35 В стране и мире
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи
01:47 В стране и мире
Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе
23:46 В стране и мире
Адвоката экс-полицейского по «делу Голунова» лишили статуса
22:14 В стране и мире
Видео
«Грандиозная манипуляция»: политолог о событиях во Франции
Популярное
Популярное
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.