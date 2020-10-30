Нейробиологи объяснили, почему не всем дается математика

Ключевую роль в формировании математических способностей у человека играет определенный ген - ROBO1. Такие выводы сделали немецкие ученые из Института изучения когнитивных процессов и мозга человека имени Макса Планка.

Специалисты заметили, что дети, имеющие связанные с геном ROBO1 и имеющие развивающиеся в раннем возрасте «индивидуальные различия в правой теменной доли мозга», демонстрировали результаты выше среднего при написании математических работ. Трансформации мозга в таком случае наблюдаются уже с младенчества.

В данной области в 60% случаев способности связываются с генетической предрасположенностью и могут передаваться по наследству.

Исследование реализовывалось с привлечением 178 детей от трех до шести лет, которым проводилось МРТ, позволяющее изучить распределение серого вещества в мозге. Через несколько лет полученные данные сопоставили с результатами тестов по математике тех же испытуемых, которым к тому моменту было уже по семь-девять лет.

«Математические способности у детей можно в 20% случаев объяснить наличием гена ROBO1», - показывают опубликованные в журнале PLOS Biology результаты.

Таким образом, обнаружить талант к математике у некоторых детей можно еще на самых ранних этапах жизни.