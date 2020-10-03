Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС

Российская Федерация официально присоединилась к санкциям Белоруссии против Евросоюза. Соответствующие меры были реализованы в рамках союзнического соглашения с дружественным государством.

Власти Белоруссии ранее объявили о запрете на въезд в страну для ряда европейских должностных лиц в ответ на санкции ЕС против Минска.

Данные санкции будут действительны и на территории России. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что принятые Европейским союзом санкции являются нелигитимными, а также ведут к деградации международного права. Захарова подчеркнула, что «санкционный инструмент» был вновь выбран Евросоюзом вместо требующейся для разрешения ситуации в Белоруссии сдержанности.