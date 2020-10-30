Определен самый опасный способ заражения коронавирусом

Лучше всего коронавирус размножается в ротовой полости. Такой вывод сделали исследователи из США, изучая возможные места возникновения очага COVID-19, от которого он затем распространяется по организму.

При заражении через рот растет опасность направления вируса сразу к легким, а также увеличивается вероятность заражения окружающих при кашле или разговоре.

Маски в данном случае являются самым эффективным средством, препятствующим ротовому проникновению или передаче инфекции.

В работе, ознакомительная информация для которой размещена на medRxiv, отмечается, что проведенное исследование стало первым трудом, фокусирующимся на оральном заражении, которому, в сравнении с изучением инфекции в носу и легких, уделяется недостаточное внимание.

Ранее ученые их международной исследовательской группы сообщили, что на территории Европы регистрируется новый вариант коронавируса, имеющий крайне высокие темпы распространения.